勇戰神駒強配有信心

苗禮德馬房上周三夜賽頻頻搏殺失手，「壽臣」僅以馬鼻位見負，而「健康在望」則取得季軍。明日沙田賽事，苗廄繼續派遣強陣，六匹參戰馬裏過半數最近曾贏馬或跑得接近，練馬師苗禮德昨晨表示，對兩匹強配莫雷拉的「勇戰神駒」和「翡翠綠」的機會最感樂觀。



「勇戰神駒」來港前曾在智利三勝一級賽，來港後甚快適應環境，至今三戰均走得接近，明日列陣二班二千米，苗禮德期望牠有進步演出，他說：「『勇戰神駒』於最近兩仗本應可交出更好表現，可是前仗困守內欄，未能望空競跑，剛戰牠又不幸抽排大外檔起步，前中段被逼走三疊，因而沿途蝕位，即使之後在直路上奮力出拼，過終點時仍以一馬位落後頭馬『飈驥』。幸好『勇戰神駒』復課後操練正常，期間試泥閘走勢良好，狀態持續進步，今次此駒再配莫雷拉出戰二千米，希望臨場能發揮出其真正實力，贏回一場頭馬。」



「翡翠綠」上場初跑田草千八米即後上得季軍，賽後不久便交了莫雷拉過檔快跳，今仗再戰同程，自然交予他執韁，苗禮德說：「『翡翠綠』前仗在泥地千八米得亞軍，證明本身有長力，剛戰倘非排在十四檔，起步後留守至較後位置，以便尋找遮擋，相信會追得更接近。今仗『翡翠綠』強配上陣，同場對手具同程賽績為數不多，有機會收復前失，是今場爭勝分子。」



最後，苗禮德指「多多寶驥」剛戰敗在負磅更重的質新對手「好玩福星」蹄下，但本身所造時間甚快，故此落敗不足為辱。復課後牠操練正常，勇態得以保持，明午再跑泥地短途賽，遇同場快馬林立，而本身因抽內檔，起步後可以因應情況取位，以最合適的戰略爭取勝利。



特約記者：文傑