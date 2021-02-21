勝在有方——醒臣方興未艾

「醒臣」今季轉投姚廄後於泥地四戰得一冠三亞，三度跟強手如「超能力」和「錶之未來」等串Q，多匹蹄下敗將其後均能勝，水準夠高。大前仗加綁脷帶後能拋離當時甚銳之「如真如假」和其後贏馬之「南區有」，屬出色頭馬，證明加此配備後戰鬥力大增。四歲自購馬方興未艾，今隔五星期而試泥閘走勢爽勁，排檔和配搭跟贏馬時一樣，泥戰班次差距不大，力足保持同程全入前兩名。



最強對手是「勝利威龍」，跨季六戰在谷草跑得勁，季初能在劣勢下追近同樣有跨季延伸勇浪之「金鼓齊鳴」和「英之星」，剛戰連田草也輸近，不報跑周三谷戰而轉場到此，同父馬合此場地，本身也曾在未跑起狀態時於劣勢下追得殿軍，必有所圖。「銀紙」隔六星期才再出，上班釋重負又會追得勁。



方駿暉