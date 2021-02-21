  • 2021年2月21日 星期日
  • 24º
  • 57%
熱門： 超跑林作安心出行汪明荃疫苗

日報新聞 > 馬經

勝在有方——醒臣方興未艾

2021-02-21 列印
　　「醒臣」今季轉投姚廄後於泥地四戰得一冠三亞，三度跟強手如「超能力」和「錶之未來」等串Q，多匹蹄下敗將其後均能勝，水準夠高。大前仗加綁脷帶後能拋離當時甚銳之「如真如假」和其後贏馬之「南區有」，屬出色頭馬，證明加此配備後戰鬥力大增。四歲自購馬方興未艾，今隔五星期而試泥閘走勢爽勁，排檔和配搭跟贏馬時一樣，泥戰班次差距不大，力足保持同程全入前兩名。

　　最強對手是「勝利威龍」，跨季六戰在谷草跑得勁，季初能在劣勢下追近同樣有跨季延伸勇浪之「金鼓齊鳴」和「英之星」，剛戰連田草也輸近，不報跑周三谷戰而轉場到此，同父馬合此場地，本身也曾在未跑起狀態時於劣勢下追得殿軍，必有所圖。「銀紙」隔六星期才再出，上班釋重負又會追得勁。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd