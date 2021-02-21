  • 2021年2月21日 星期日
  • 24º
  • 57%
熱門： 超跑林作安心出行汪明荃疫苗

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——夏威夷有力坐正

2021-02-21 列印
　　第一場「中華威威」轉投石廄後四戰兩上名，表現比前穩定。今仗加強配搭，而對手中僅得「多多寶驥」及「發財好市」於上賽入位，餘駒均欠近績支持。回顧牠轉倉首戰採取放頭戰略，僅在終點前才被降班兼受讓磅的「高友之星」追過而屈居亞軍。今仗若能輕鬆跟前，有力打開勝門。對手可留意重返四班的「陽明滿滿」。

　　第三場「夏威夷」今季首回合即角逐香港一哩錦標，在狀態未足之下，結果負於「金鎗六十」、「川河尊駒」及「頌讚火星」三匹一級賽頭馬，表現絕不失禮；上仗競逐董事盃，卻在關鍵時刻受阻而未能上名。今仗強手已去，當然有力坐正。對手方面，「川河尊駒」多次在高水平賽事擔任巨人殺手，上仗僅以短距離見負，表現出色。現在香港馬壇出現青黃不接之象，此駒雖已屆七歲，但今季演出尚準，乃是前駒最大競敵。

Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd