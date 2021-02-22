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馬場浮世繪——田泰安封王全靠頭六場

2021-02-22 列印
馬場浮世繪——田泰安封王全靠頭六場
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　　田泰安昨日演出醒神，頭六場座騎取得兩冠兩亞兩季，雖然之後未能再上名，最終仍能成為騎師王。至於今仗由田泰安經手開齋的「文明之星」（右），練者丁冠豪指：「『文明之星』在外地戴眼罩跑得好，來港後用同樣配備卻演出令人失望，所以今次嘗試改用開縫眼罩，同時牠在外地跑法前置，但晨課留後追的走勢更佳，因此臨場我亦吩咐田泰安要稍留，最終成功打開勝門。」

馬場浮世繪

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