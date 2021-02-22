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馬場浮世繪——經典盃又再爆大冷收場

2021-02-22 列印
馬場浮世繪——經典盃又再爆大冷收場
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　　昨日舉行的四歲馬大賽系列香港經典盃，向來是爆冷溫牀，過去十二屆僅兩匹大熱門馬取勝，而今屆又再爆冷收場，由法國騎師巴度策騎的羅廄「健康愉快」起步後搶前領放，結果就此一放到底，爆出二十二倍冷W，而八十倍大冷門的「將王」則後上跑亞軍，連贏十元一注的派彩超過一萬一千港元！

馬場浮世繪

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