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馬場浮世繪——巴基之友大逃跑法連捷

2021-02-22 列印
馬場浮世繪——巴基之友大逃跑法連捷
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　　日本跑馬術語有所謂「大逃」，即是以快步速領放戰略，希望成功走甩對手，而昨日第四場千八米賽事的「巴基之友」，就是用此跑法制勝，最終牠力拒亞軍馬的衝刺，以頸位之微取得連捷。練者蘇偉賢賽後說：「『巴基之友』今仗排檔欠佳，幸好仍能順利搶出，而賽前戰略只是擺前領放，雖然最終放得稍快，但本身狀態大勇，相信是致勝關鍵。」

馬場浮世繪

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