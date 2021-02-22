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馬場浮世繪——蘇保羅梁家俊繼續威煌

2021-02-22 列印
馬場浮世繪——蘇保羅梁家俊繼續威煌
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　　蘇保羅和梁家俊自從早前打破合作不勝的悶局後，頭馬即陸續有來，昨日他們又憑「新威煌」攜手進入凱旋門。蘇保羅賽後說：「今日賽事場地乾快，梁家俊提議讓『新威煌』擺在前列競跑，結果戰術成功，馬兒在其胯下勝出。此駒競跑時仍有搶口，應該下季才會完全成熟。馬主梁氏自我開倉便一直支持，能為他們贏馬感到特別安慰。」

馬場浮世繪

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