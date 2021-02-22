雄深雅健——批評聲音 無補於事

長期有抱不平聲音，指摘騎師生態圈不公，壟斷，長期同一批騎師，應該引入更多新面孔等，當事的一眾騎師未發聲，也許敢怒不敢言，反由事不關己的外人，多管閒事，一有機會就發炮，多年如是，你覺得有用嗎？



今季加入巴度、賀銘年，再來多個彭國年，甚或請到蘇銘倫短期客串，人多了，人變了，對你我來說，究竟好或不好呢？不預設答案，留待閣下自答。



名氣大如蘇銘倫，短期客串評價好壞參半，無法撼動莫雷拉與潘頓地位，更有多個香爐多隻鬼感覺，倒過來成為擾亂角色。



不知多久無公平可言？放諸全世界，後浪湧唔上，前浪只好續領水流，正如網球仲係杜高域、費達拿、拿度。



繼蘇銘倫後，即將有馬雅加入，究竟會是新寵，抑或好快令人怕怕？下周後便知。



子健



