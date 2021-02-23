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馬場浮世繪——史卓豐背傷未瘉六駒換人

2021-02-23 列印
  史卓豐於剛周日策「有理共想」角逐第三場女皇銀禧紀念盃，陣中背部受傷而須退出餘下賽事，因未及痊瘉，馬會首席醫療主任昨午通知受薪董事小組，史卓豐將不宜於明晚谷戰披甲，原本其六匹座騎須易配，詳情如下︰

  第一場「輝煌巨星」與第二場「勁力威龍」易配潘頓；第五場「無限商機」與第六場「君達星」由賀銘年接手；第七場「紅褲之王」易配何澤堯，第九場「勞動創造」易配梁家俊。

馬場浮世繪

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