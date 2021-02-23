馬場浮世繪——史卓豐背傷未瘉六駒換人

第一場「輝煌巨星」與第二場「勁力威龍」易配潘頓；第五場「無限商機」與第六場「君達星」由賀銘年接手；第七場「紅褲之王」易配何澤堯，第九場「勞動創造」易配梁家俊。
馬場浮世繪
新冠疫苗接種計劃開始，優先人士今日起可上網預約，最快本周五注射第一針。特首林鄭月娥昨率領多名司局長，注射由內地科興研發的滅活疫苗，行政會議成員及立法會議員亦相繼打針。林鄭接種後表示感覺良好，沒有不良反...
2021-02-23
中國與印度去年六月在邊境加勒萬河谷發生衝突，期間受重傷的解放軍南疆軍區邊防團長祁發寶，日前獲頒「衞國戍邊英雄團長」榮譽稱號。他目前已康復出院，當局前往探望時，他手拿一個呈缺損的頭顱骨模型，以示早前所受的傷勢。 網民稱活下來如戰神再世 內地媒體報道指，祁發寶目前已康復出院，身體康復情況良好。甘肅武威市市委副書記、政法委書記趙立新，武威市委常委、常務副市長王國斌，以及武威軍分區副司令員吳沖，代表該市市委和市政府，專程前往新疆烏魯木齊探望祁發寶一家。報道形容，祁發寶向慰問團介紹自己的受傷情況時，一隻手指着自己的頭，另一隻手則拿着一個3D打印的顱骨模型，上面有較大面積的缺損。據報道...
2021-02-23
美國聯合航空公司一架「波音 777」客機上周六發生引擎爆炸及導致碎片散落地面的事件，引起航空界關注。美國聯邦航空管理局發出緊急指引，下令即時加強檢查同類飛機。聯合航空公司宣佈，自願安排旗下二十四架安裝了「PW4000」引擎的現役「波音 777」飛機停飛，等候調查結果。 美國聯邦航空管理局局長迪克森說，該局發出的指引，涵蓋所有安裝了「PW4000」引擎的「波音 777」飛機。這意味着，此類型飛機有部份或會停止提供服務。他指，調查人員對上周六所發生的事故作初步調查後，顯示應加強檢查這款型號飛機的引擎扇葉。官員強調，採取這項措施只是預防萬一。「PW4000」引擎只應用在「波音 7...
2021-02-23
赤柱富豪海灣位置優越，依山沿海而建，戶戶也享無敵海景。今次為大家推介該盤一座5房3套3廳大屋，實用面積2787方呎，亦配有超過2000方呎天台花園，可以好好享受專屬戶外空間。 富豪海灣位於黃麻...
2021-02-23
美債息率持續上升，引發投資者對股市調整的擔憂，債券息率上升削弱投資者對於風險資產，尤其是科技股的需求。截至本港時間晚上11時40分，杜指報31451點，跌42點或0.14%；標普500指數報3882點...
2021-02-23
自杜曹一月尾上任後，車路士至今各賽事七場不敗，雖然攻擊線仍未踢出表現，幸好中場狀態大勇，當中美臣蒙特上仗射入十二碼，尼高路簡迪亦重返正選，藍軍名宿祖高爾更大讚二人為領導者。今晚歐聯十六強首回合，車路士勢以中場力量作客扼殺近況一般的馬德里體育會，客勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播） 今季車路士攻擊線一直為人詬病，特別是今季天價加盟藍軍的迪姆華拿近十六戰聯賽只得一球進帳。然而杜曹執教藍獅至今各賽事七場不敗，全靠中場狀態大勇。 進攻中場美臣蒙特今季表現出色，儘管廿五輪聯賽只得入球和助攻各四次的數據，並非特別亮眼，但此...
2021-02-23
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
牛年剛開始，被堪輿學家李丞責博士預言今年繼續旺的薛家燕終於「升呢」做嫲嫲，講明男女孫都冇所謂的家燕嫲嫲雀躍地說：「收到新抱第一手喜訊後，我緊張到成晚瞓唔到，朝早八點彈起身周圍打畀朋友，問有乜補身湯水推...
2021-02-23
香港抗疫之戰，隨着疫苗接種計劃開始，踏出重要的一步。由於歐美多國比香港較早接種疫苗，部份國家如英國的疫情出現緩和的趨勢，民眾打針後出現嚴重副作用的情況不多，初步有足夠的客觀證據，顯示疫苗安全有效。香港人為了自己健康着想，也為了出力推動群體免疫早日出現，應抓緊機會，盡快安排打針。 暫時有一百萬劑科興疫苗抵港，稍後復必泰的疫苗亦將運到，港府按緩急先後，給予最需要的五類人士率先接種疫苖。隨着疫苗供應增多，每一名市民都應安排自己早日接種疫苗，因為多項研究的數據均顯示，接種疫苗之後，可以減低感染新冠肺炎的機會，即使染疫，打針後可以大大減少出現嚴重併發症甚至死亡的風險。 打針，是人人為...
2021-02-23
史卓豐於剛周日策「有理共想」角逐第三場女皇銀禧紀念盃，陣中背部受傷而須退出餘下賽事，因未及痊瘉，馬會首席醫療主任昨午通知受薪董事小組，史卓豐將不宜於明晚谷戰披甲，原本其六匹座騎須易配，詳情如下︰ 第一場「輝煌巨星」與第二場「勁力威龍」易配潘頓；第五場「無限商機」與第六場「君達星」由賀銘年接手；第七場「紅褲之王」易配何澤堯，第九場「勞動創造」易配梁家俊。 馬場浮世繪
2021-02-23