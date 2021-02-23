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馬場浮世繪——莫雷拉打吡續騎達心星

2021-02-23 列印
  香港經典盃戰罷，現距三月二十一日的香港打吡不足四周，昨日有傳，方廄「達心星」雖然在香港經典一哩賽及香港經典盃均不上名，但莫雷拉仍會續騎出戰打吡，至於剛周日在其胯下贏馬成功搶分，現已增至九十分的「勇戰神駒」，苗禮德暫擬配田泰安爭打吡，只待馬主同意及騎者落實。至於在經典盃配楊明綸走入大冷位的「將王」，韋達就有意加強配搭，人選待定。

馬場浮世繪

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