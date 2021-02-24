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重點出擊——維港奔流重振雄風

2021-02-24 列印
　　今晚舉行跑馬地百萬挑戰賽終極戰，暫時領先的「平常心」若三甲不入，而「共創繽紛」贏馬的話，冠軍寶座便拱手相讓，所以這兩駒的鬥志都不用懷疑。但話分兩頭，「共創繽紛」經歷幾個月拼搏，今次要負頂磅，除非同場對手失準，兼且本身要勝出頭馬，雙重困難之下，要從後追上殊不容易。

  若各位對「共創繽紛」充滿信心，其實更要重視「維港奔流」。回看總場次344，這兩駒曾經同場較技，該賽頭兩段步速極快，「共創繽紛」是受惠快步速而上名，除了牠再出能補中，同場「資本家」和「手到回來」亦交出頭馬，而步速受害者之一的「壽臣」，上周三也得亞軍，賽事水準已不言而喻。

  上仗「維流奔流」改配潘明輝，六檔起步卻沿途望空，敗績當可抹去。此駒一再於強組接近，評分已接近贏馬水平，有力重振雄風。

安西教練

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