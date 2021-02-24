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伊仁絮語——眾歡笑冷門值博

2021-02-24 列印
　　第七場「勝感」十月時曾在四班輕取「鐵胆威龍」贏馬，其後加分升上三班，接連三仗均所負不遠。今仗重返四班，再由近期手風大順的巴度策騎，同場對手大多實力見盡，反而本身今季長期見勇，可投予信任一票。

  第八場「眾歡笑」上季兩勝四班賽，可惜其後進度未如預期，表現停滯不前。今季首回合排大外檔起步，仍僅以半身位不敵三班中堅「發財寶」，表現有板有眼。今仗雖首度角逐谷草，猶幸排在內檔，而且不少同父馬都能應付窄場，成冷值得一博。

Ian

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