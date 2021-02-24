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勝在有方——顯心星轉場展實力

2021-02-24 列印
　　「顯心星」上季登場跑谷草最短途，憑終極時速22秒01從似無可能位置差點衝贏其後勝三班的「好甜橙」，已證明合跑此場地。其後轉到田草創一番功業。今季初兩度輕勝三班田草千二後，上到二班增程跑千四也能跟當時甚銳之路程專家「高大威猛」和「極速王」跑近而氣走實力指標「幸運快車」，這個季軍水準甚高。可能耗力稍多，前仗彎位受撞後追勢平常。剛戰隔兩個月復出，本可重現真面目，可惜蘇銘倫極不智地選取A跑道不利之內疊路段，受阻後不為已甚，連仗敗不足據。今次重返谷草料有新鮮刺激，體力和評分卻相對有利，貼欄節省腳程後，出彎移出外疊便可展現虛分四歲PPG精英之高強實力。

方駿暉

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