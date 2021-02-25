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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——昨晚入場限制放寬

2021-02-25 列印
  近日新冠疫情逐漸緩和，馬會亦放寬昨晚谷草賽事的入場限制，容許已預先訂座並獲核准的遴選會員、馬主、會員和同行賓客入場，同時場內恢復餐飲服務至晚上十時，每張餐桌可以容納四人同坐，因此入場人數較以往明顯增加。

馬場浮世繪
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