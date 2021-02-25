  • 2021年2月25日 星期四
  • 19º
  • 90%
熱門： 財政預算案消費券退稅綜援iBond

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——蛯名正義棄騎從練

2021-02-25 列印
  於一九九五年策騎日本馬「富士山」贏出香港國際盃（前香港盃）的騎師蛯名正義，早前宣布棄騎從練，且在去年十二月獲日本中央競馬會簽發練馬師牌照，本周末他會於中山競馬場作最後一戰，告別儀式則在周日賽事舉行完畢後進行，由於當地目前閉門作賽，故整個儀式將透過馬會中央競馬會官方綠色頻道電視頻道和網上youtube頻道直播。蛯名正義現年五十一歲，自一九八七年三月開始策騎，至今贏出二千五百三十八場頭馬，在中央競馬會歷史上排名第四。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd