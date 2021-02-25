平常心力保百萬狀元

昨晚百萬挑戰盃煞科，最終「平常心」奪冠，亞軍是「共創繽紛」，「閃電精靈」則是季軍。至於方嘉柏與莫雷拉合作勝出「顯心星」、「日日靚」和「綠色有運」，前者重登練馬師榜首位，騎者則後上成為騎師王。其餘潘頓憑「閃電精靈」和「競技勇士」梅開二度。



跑馬地百萬挑戰盃昨晚舉行最後一個回合賽事，在積分表上領先的「平常心」，於第六場僅跑季軍，總分累積至七十分，給予排第二位的「共創繽紛」後上越過取勝的機會，可是後駒在第八場三甲不入，前駒遂成為冠軍，馬主陳榮展和張志鏘獲得六十五萬港元獎金。至於亞軍的「共創繽紛」有二十五萬元獎金。



昨晚騎練的成績方面，最近成績較為沉寂的方嘉柏連場發動攻勢，順利以「顯心星」、「日日靚」和「綠色有運」中三元，另外「星運子爵」、「駿爵士」和「精靈勇士」亦上名，季內頭馬數字上升至四十六場，重奪騎師龍虎榜首位。而為前三駒建功的莫雷拉，最終後上成為騎師王。



其餘韋達自上月十三日憑「進力之城」贏馬後，已經超過一個月未有頭馬進帳，昨晚練者大舉反擊，終於在第五場憑「天火同人」取得季內的第十六場頭馬。賽後韋達說：「早前廄內馬匹其實演出不差，只是經常抽外檔，陣上際遇平平，才多次取得位置而未能贏馬，希望轉運後頭馬陸續有來。『天火同人』上場初出走勢良好，今仗跑同程演出再進，全程三疊望空仍能後追取勝，更證明的確具質素，而且愈跑愈好，暫時我會集中安排牠跑谷草短途。至於僅負跑亞軍的『威星神駒』，倘今仗排較佳檔位，相信有力威脅頭馬，我亦對其機會更有信心。」



另一方面，昨晚幾位華將都有馬贏，先是梁家俊憑「旺旺寶駒」食頭胡，繼而蔡明紹勝出「贏科超影」，之後還有潘明輝贏「太陽威威」。而練者高伯新說：「『贏科超影』年紀非輕，但向來陣上演出穩定，且休後演出特佳，早前我安排牠稍作休息，前仗復出即交出好成績，今仗再以佳態出戰，加上騎者蔡明紹發揮出色，終於勝回一仗。此駒令我想起已故的國際馬匹拍賣會顧問高立勤，當時他協助引入此駒，如果他知道七歲馬仍然能夠報捷，一定會相當高興。」



而「太陽威威」練者羅富全透露：「『太陽威威』今仗負輕磅佔便宜，而我認為牠適合有對手沿途在傍，因為牠不怕快步速，陣上潘明輝未入直路已經開鞭，當時我有點擔心，幸好馬兒在最後階段仍有力逐步上前，盡顯鬥心。由於加分後可選擇的賽程不多，稍後或會出爭田賽。」



此外，澳門賽馬會前日下午宣布原定下月十四日舉行的澳港盃，由於在疫情下馬匹報名程序受影響，故此將連續兩年取消賽事。本來香港賽馬會擬轉播當日賽事及受注，如今會安排其他海外賽事作取代。



記者：文傑、亨利