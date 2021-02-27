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馬場浮世繪——樂益善力爭打吡入場券

2021-02-27 列印
  「樂益善」將於明日出爭第七場三班千八米，雖然此駒陣上經驗不多，但騎師田泰安表示有信心座騎能順利取勝，從而向進軍寶馬香港打吡大賽之路邁出一大步。

  由沈集成訓練的「樂益善」上仗於二月十七日，在跑馬地以漂亮姿態勝出一項二千二百米賽事，今仗此駒雖然縮程角逐沙田千八米賽事，但因上仗出色的表現，令田泰安對牠甚有信心。騎者表示馬主希望馬兒評分能顯著上升，以獲選角逐打吡，假如「樂益善」今仗能夠再次大勝，將甚有機會取得參賽資格，而且屆時會甚具競爭力。

  談及今次「樂益善」到沙田出賽，田泰安認為今仗到沙田角逐，場地方面截然不同，加上排大外檔的不利因素，但他始終相信馬兒的實力足以克服。

馬場浮世繪
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