  • 2021年2月28日 星期日
  • 20º
  • 79%
熱門： 吳孟達疫苗K11 MUSEA復必泰民主動力

日報新聞 > 馬經

勝在有方——知道必勝有望反先

2021-02-28 列印
　　「知道必勝」前季新馬賽得兩冠一亞後，上季熱身幾仗便征服三班，於谷草千二直領到底。其後改變跑法，仍能打疊四仗得一冠三亞。今季初於田草千二強組能跟實力指標「幸運快車」跑近而氣走最近第二次贏三班之「競技勇士」，屬出色亞軍。近三仗進軍千四遇較強對手，大前仗能衝近受讓四磅之「美麗笑容」，蝕位更多下，末段快了0.04秒；上仗於此跑道則以終極時速22秒09克服慢步速劣勢下衝近，比後駒快0.41秒，確認四歲PPG精英漸適應此程。如今少跑一仗卻受讓十三磅，體力和評分相對有利，今次出馬少了五匹且快馬增多，蝕得較少便有望反先。

　　「美麗笑容」新勝一班賽，贏馬姿態和蹄下敗將水準不差，閹後續進，實齡未足四歲之愛爾蘭自購馬尚未見盡，負重磅仍屬正路爭勝馬。「星運男爵」上仗受阻後追勢尚可，但未算證明太多，曾試閘流鼻血之馬，如因改配雷神而低水便只作保險腳。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd