伊仁絮語——佳景福星延續佳績

下午約了朋友打網球，訂場兩小時，五點至七點，單打酣戰一個半小時，才打完一場。朋友說要走了，因為本來在美國讀書的兒子滯留香港，天天網上上課，上課間為香港半夜兩點，所以家裏要提早開飯，七點鐘要讓兒子睡覺，到半夜爬起來上課。 這就是許多歐美留學生家長的作息時間，都在圍着子女的時差轉，即使是讀大學不用操心的子女，天天半夜三更要上網課，家人生活始終也會受影響。有些家長白天上班，半夜還要照顧上課的兒女，真有點心瘁。為今之計，就是希望孩子留學的地方有疫苗打了，疫情緩和，小祖宗可以飛回去過上正常的校園生活。 這天上海朋友來電問我打疫苗了沒有，我說還沒有。他說他已經打了。我說好，下次跟你見面...

2021-02-27