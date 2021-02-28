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伊仁絮語——佳景福星延續佳績

2021-02-28 列印
　　第二場「令才」曾在南非的兩歲馬三級賽好望角幼馬錦標跑獲亞軍，因此來港後評八十分，備受評磅員重視。可惜上季三戰毫無走勢，今季首兩個回合亦無功，結果便轉投霍利時馬房。近仗所見，此駒的走勢逐漸接近，剛戰初降四班跑直路賽，雖然末段未能望空，但最終只輸三個幾身位，表現已算不俗。今仗排位轉佳，同場快馬亦多，相信在步速較快之下，有助末段交出凌厲追勢。

　　第九場「佳景福星」上季三捷，今季首兩仗表現亦可，只是上仗轉戰谷草才走樣。此駒最近在從化試閘走勢利落，看來經過葉楚航的耐心教導，本身已重回正軌，始終上季曾擊退「戰熊三千」及「無敵勇士」等駒，論級數應能站穩三班，有力延續佳績。

Ian
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