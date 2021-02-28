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重點出擊——威力飛馳坐定粒六

2021-02-28 列印
　　賀賢馬房早前鬧兵變，廄內多駒相繼他投，筆者對內情略有所聞，在此希望倉主能盡快穩定局面，否則兵力買少見少，後果堪虞。而近期所見，賀賢也作出實際行動，連日都有搏殺動靜，單計二月份共奪得兩贏八位，攻勢浪接浪。

　　今期推介第七場「威力飛馳」，這匹四歲馬季內七戰有五次收獎金，雖然尚未贏馬，但已表現出忠心準繩一面。回看牠最近一次跑田草千八，於260場次早段留後遇偏慢步速已不利，直路初又於馬林移入移出搵位，走至最後百五米才望空，竟可三幾個箭步撲入季軍，竄勁之強橫非同小可。

　　留意該賽頭馬「快益善」，接戰升上二班也拼入Q，實力殊不簡單，「威力飛馳」在260場次能夠蝕盡先機而負於前駒僅頸位，今次再戰田草千八，應該坐定粒六。

安西教練
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