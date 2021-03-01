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馬場浮世繪——田泰安最叻好好學習

2021-03-01 列印
馬場浮世繪——田泰安最叻好好學習
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　　田泰安今季甚少與呂健威合作，但似乎貴精不貴多，因為之前十一次攜手，總共得獲兩冠三亞，上名率近半，而昨日兩人又有佳作，憑「好好學習」齊齊再進凱旋門。至於田泰安四度策騎此駒獲三勝，明顯人馬非常合拍，但賽後呂健威卻透露其實並非刻意如此部署，練者說：「『好好學習』今仗由田泰安策騎，主因輕磅騎師選擇不多，而他恰巧有空。此駒喜歡沿途順走，如果有對手拍住鬥燒便會發脾氣，所以今次繼續跑千四米，希望牠可以放得更順，結果證明部署正確，所以短期內仍會主攻此路程。」

馬場浮世繪

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