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馬場浮世繪——暖在你心巨額過關P得手

2021-03-01 列印
馬場浮世繪——暖在你心巨額過關P得手
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　　昨日第八場有巨額過關，呂廄「暖在你心」的位置曾被打至的一點六倍，結果馬兒在田泰安胯下力保一席季軍，而此駒的位置最終更有一點八倍，大戶一擊得手，有眼光之餘，收穫亦相當和味！

馬場浮世繪

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