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馬場浮世繪——鄭俊偉贏季內第三W

2021-03-01 列印
馬場浮世繪——鄭俊偉贏季內第三W
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　　鄭俊偉今季成績長期墊底，自九月二十日憑「眾善積福」開齋，之後要到一月十七日才憑「齊齊友福」再添頭馬，而昨日他則以「好大大」取得季內第三場頭馬，賽後練者情不自禁豎起拇指，為自己送上鼓勵，打打氣！

馬場浮世繪

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