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馬場浮世繪——馬雅首日客串無表現

2021-03-01 列印
馬場浮世繪——馬雅首日客串無表現
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　　巴西籍騎師馬雅昨日展開在港客串之旅，可惜出師不利，胯下八匹座騎皆三甲不入，但回看其騎師王開飛賠率，冷至二百五十倍，座騎實力明顯下風。況且，馬雅可以騎至煞科，目前還有大把時間，相信稍後才會有定論。

馬場浮世繪

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