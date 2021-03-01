雄深雅健——博爆纜不是上策

不論是否信風水命理，應會認同人有三衰六旺，騎、練也是人，總有運氣差，手風欠順時期，身為投注者，只要一落注，便如與他們同坐一條船。



不同的是，練馬師無得揀，我們有得揀，作為精明投注人，要懂跟風向，盡量戒掉不理性博爆纜、博開齋、博破悶局投注習慣。



長追一類唔應該追的馬，實不應該，也不應該明知某一馬房守齋多時，獨以鬥志為由，不斷追、追、追，手風弱起來，一、兩個月無馬贏，常見而非罕見事。



與其博爆纜，不如靜候轉勢，緊貼趨勢等破悶局，轉手風後，可否延續兼起動新一輪攻勢，愈跟得貼，愈有機會食此股回起勢頭，謀取最大利益。



最近留意到，早前足有一個月無贏馬的韋達，自上周三破悶局後，有呈止跌回升勢頭，有無錯，好快便可確認。



子健



