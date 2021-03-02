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馬場浮世繪——澳洲打吡亞軍抵港投方廄

2021-03-02 列印
  昨晚有五匹自購馬及十一匹自購新馬從澳洲抵港，其中最具名氣的，是將會由方嘉柏訓練的自購馬Zebrowski。該駒在澳洲上陣時，香港馬會譯名為「澤布斯基」，在當地出賽十二次取得兩冠四亞，表現最佳的一役，是去年澳洲打吡跑第二名，成績猶勝於後來已在港出過賽的「飛輪閃耀」和「包裝永勝」。不過「澤布斯基」其後在澳洲多跑六場而未能贏馬，而且遲至昨晚才來港，亦肯定未能趕及於本月二十一日在沙田馬場出戰香港打吡。且看在方嘉柏訓練之下，這匹四歲馬稍後出賽的表現如何。

馬場浮世繪

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