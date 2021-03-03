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重點出擊——勝出魅力增程搏殺

2021-03-03 列印
　　在筆者的備忘筆記當中，第二場「友瑩昇」和「勝出魅力」一早判斷宜增程發展。當然，我不是每匹馬首次增程都立刻跟進，起碼要往績多一點證明，由於前駒暫只出賽三次，而連場對手亦未見實力超卓，故暫且作配腳看待，反而後駒較為可取。

  「勝出魅力」上季首兩仗跑新馬賽均入Q，極可能是憑新鮮感搭夠，但首回合負於「歡欣福星」而壓倒「禪勝寶駒」，初步顯示甚有能力。再睇今季首三仗，未知是否備戰不足，還是失去新鮮感，連場均欠睇頭。直至前仗後追得第四，喜見狀態冒勇。至於上仗又得梗頸四， 三甲馬「日日靚」、「正本歡心」和「歡樂好友」皆為近期勇馬，尤其前駒再出再勝，賽事水準必須調高。參考「勝出魅力」同母馬大多具長力，前香港瓶盟主「多名利」也源出於此，今次初跑一哩要重視！

安西教練

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