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伊仁絮語——醉醒神爭取連捷

2021-03-03 列印
　　第三場「威武承傳」上季曾在沙田千二擊敗「十二馬」及「獎金大王」等駒，可見能力不差。上仗久休復出起步迅速，領放至最後二百便力弱，經一場實戰開氣後，復課操練正常，今仗檔位轉佳，料早段可留居前領馬身後的有利位置，應可替馬房爭功。

  第四場「醉醒神 」上仗跑谷草千八憑輕磅開勝門，今續配何澤堯，本身跑法彈性，估計今次應會採取主動跑法，復課狀態仍勇，有力爭連捷。對手有「大有心得」及潘頓超重兩磅仍騎的「老表醒」。

Ian

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