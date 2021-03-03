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勝在有方——喜駿駒力爭三連捷

2021-03-03 列印
　　「喜駿駒」前仗回到谷草一哩遇超慢步速，能以超終極時速21秒77衝贏，如此快末段於谷草極罕見；上仗連捷卻想不到贏得更驚人，頭三段快達1分15秒32，彎中已加速上前，本身也交出1分15秒96，仍能以強橫後勁輕取今又同場之「童話」和「健康在望」，總時間比後兩場之四班頭馬快一秒，難怪蹄下敗將「路路醒」最近可大幅提升名次入Q。四歲蔡廄馬外地只跑了四仗，方興未艾，留在三班多負三磅仍未見實力上限，即使快馬減少，仍可憑潘頓的機動走位和馬匹的強勁爆發力取得三連捷。

  「歡欣福星」上仗能反勝中段走得略嫌急之「喜盈寶」，締速和姿態亦算勁，四歲PPG精英可跟前駒鬥進度。

方駿暉

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