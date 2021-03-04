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馬場浮世繪——黎海榮食頭胡贏第二W

2021-03-04 列印
馬場浮世繪——黎海榮食頭胡贏第二W
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　　昨晚谷戰舉行之前，黎海榮季內只憑徐雨石馬房的「明月千山」贏過一場頭馬，成績當然說不上好，不過辛苦耕耘總會有回報，昨晚他便在頭場策騎文家良馬房的「好友無敵」爆出十一倍獨贏，取得自己今季的第二場頭馬。賽後這位資深華將非常高興，返回凱旋門時笑容滿面，連口罩滑下也不自覺（圖），而接受訪問時則不忘多謝文家良的支持。

　　因手民之誤，昨日見報浮世繪題目應為：馬匹進口證周一接受申請。

馬場浮世繪
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