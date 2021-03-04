潘頓狂掃五W封王

昨晚谷戰莫雷拉停賽，潘頓趁機大舉發動攻勢，且連場出擊得手，他先在第三場憑何廄「木火同明」贏馬，之後由第五場至第八場再贏羅廄「快快有」、沈廄「零距離」、蔡廄「喜盈寶」和「疾風勁草」，於第八場後馬會宣布潘頓成騎師王提早派彩。至於「零距離」練者沈集成另贏「動力飛鷹」，與蔡約翰齊齊起孖。



潘頓昨晚趁雷神停賽，連場搏殺得手，先後勝出「木火同明」、「快快有」、「零距離」、「喜盈寶」和「疾風勁草」，而前駒為何良帶來季內第十W，練者賽後說：「『木火同明』季內幾次排外檔都影響表現，所以今仗雖然由潘頓壓陣，我和馬主都不算很大信心。臨場我告訴潘頓，要確保此駒順利出閘，然後守五六位再衝刺，結果騎者發揮出色，論馬升上三班要先作觀察。」



「快快有」今仗在潘頓胯下開齋，練者羅富全透露：「我認為『快快有』應該增程發展，同時早前試谷閘走勢不俗，所以今仗轉跑谷草千二米，雖然排九檔不算好，但潘頓懂得如何發揮，賽前我只吩咐他盡量跟前，結果當然難不倒他。」



沈集成梅開二度



至於沈集成昨晚憑「動力飛鷹」和「零距離」起孖，練者說：「『動力飛鷹』的跑法可以非常主動，這一點很適合在谷草爭功。此駒自從健康穩定之後，出賽頻率亦回歸正常，稍後回升三班有一場大長途賽，我打算讓牠參戰，相信仍足以一爭。『零距離』上仗勝後發現氣管多血，所以操練要小心翼翼，今仗排一檔而潘頓發揮恰當，再贏非常合理。此駒雖然體形較細，但鬥心很好，稍後我會讓其到從化小休，等待牠進一步成熟。」



其餘黎海榮憑「好友無敵」取得本身季內第二W，練者文家良表示：「『好友無敵』早前跑四班一哩曾得殿軍，當時也是由黎海榮策騎，而他一直有幫我操馬，所以我很樂意將此駒再交其操刀。由於這匹七歲馬長力未算十足，所以賽前我吩咐黎海榮早段要留住跑，最終他亦發揮得很好。」



另一方面，兩屆英國冠軍騎師莫艾誠，去年七月在法國出賽時所呈交的尿液樣本，被發現含有毒品可卡因，當地馬會因此重罰他停賽半年，之後改為三個月，至下周四屆滿。莫艾誠早前透露，即使去年一早篤定蟬聯冠軍騎師，但情緒仍飽受困擾，一度不想繼續策騎，幸好得到曾違反同一賽例被罰停牌半年的戴圖理等好友鼓勵，於是重新振作，如今已為復出作好準備，而老闆Qatar Racing與合作無間的練馬師包義定均惡馬如雲，所以新季目標直指連續三年成為英國冠軍騎師。



此外，美國名將史提芬在一八年十一月掛靴後，翌年開始擔任電視台賽馬節目評述和分析員至今，但上周他開始轉職騎師經理人，為當地騎師Drayden Van Dyke 安排座騎出賽。



記者：文傑、亨利