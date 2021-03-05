  • 2021年3月5日 星期五
  • 21º
  • 89%
熱門： 董建華棄嬰Staycation民陣劉錫賢

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——謀勇兼備擬征港爭女皇盃

2021-03-05 列印
  去年日本三冠雌馬「謀勇兼備」將於下周日在中京競馬場復出，角逐二千米二級賽金鯱賞。據悉今仗如成績理想，便將來港參加四月二十六日舉行的女皇盃。冠軍賽馬日三場國際一級賽女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎的首階段報名，將在本月十五日截止。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd