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馬場浮世繪——尾場多駒趕尾班車跑打吡

2021-03-05 列印
  周日尾場二班千八米，十四匹參戰馬中，半數為四歲馬，都希望藉今仗爭分以入選兩周後舉行的打吡入場劵，尤其是五匹評八十三分以下賽駒，更須入到三甲才能提升入選機會，打吡入選名單會於周一公布。另一方面，有消息指蔡廄「幸運快車」將配法國騎師賀銘年出戰打吡。

馬場浮世繪
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