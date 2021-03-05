潘頓靠蔡廄馬高陞

潘頓於周三谷戰大發神威贏出五場頭馬，昨晨他表示只要有足夠機會，策騎到實力馬出賽而陣上際遇較佳，他便能夠取得佳績，也希望今後勁勢持續。至於周日賽事座騎中，他認為以「至尊高陞」和「好玩福星」最具爭勝機會。



潘頓最近趁莫雷拉兩次停賽期間，五度策騎蔡廄馬取得三冠兩亞，全數走入連贏，周日潘頓又獲蔡約翰供騎「至尊高陞」，他說︰「馬兒近績不俗，大前仗贏馬後，上仗則跑千二米後上得亞軍，證明處目前評分仍具競爭力，周日再攻千二米而負一二四磅，當然是另一建功的好機會。由於牠今季連仗均純靠後勁爭勝，倘若今仗臨場步速正常，將更有利牠發揮最合適的跑法。」



沈廄「好玩福星」前仗初跑泥地千二米，即以佳速後上擊敗其後再出贏馬的「多多寶驥」，而上場升班再跑同程，亦能後上僅負於「文明之星」得亞軍，周日「好玩福星」續配潘頓出戰，騎者分析︰「雖然『好玩福星』今已四歲，但出賽次數仍然甚少，因此陣上難免會犯錯，例如上仗在中段開始外閃，入直路時要走在外疊，此亦是其落敗跑第二的主因，希望牠累積更多經驗後，表現會持續進步。『好玩福星』今次牠再跑泥地千二米，對手實力跟上場相若，即使又碰上『文明之星』，但只要本身跑回水準，便有機會反先對方收復前失，贏出今季第三場頭馬。」



潘頓最後提到，「勇猛神駒」季內連番表現失望，但查實每仗均所負不遠，成績尚非太差，周日回師其唯一贏馬千八米，負磅乃近期最輕一次，即使同場質新馬多，而且多駒要全力爭取入選打吡，然而牠們一旦失準，「勇猛神駒」便有望趁機走入前列。



特約記者︰文傑