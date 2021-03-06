  • 2021年3月7日 星期日
  • 21º
  • 92%
熱門： 科興疫苗行蹤流浪漢持刀男確診大廈

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——真感田戰更合發揮

2021-03-06 列印
  騎師郭能明日停賽期滿復出，將策騎七駒上陣，其中伯廄的「真感」上場初出在谷草千二米跑第三，今次轉戰田草千二米，騎者表示日前過檔該駒快跳時，馬兒走勢暢順，質新馬狀態正在冒升，以牠剛戰直路上走勢良好，相信在直路更長的沙田草地跑道競逐，應該更合發揮，有望再走入前列。他又謂「家樂飛駒」上周末跑千四米太短，落敗不能作準，如今回師其曾入位途程，希望能拼得更接近歸來。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd