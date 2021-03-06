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馬場浮世繪——日本兩馬場作有限度開放

2021-03-06 列印
  隨着日本解除部分地區的緊急狀態，下周六開始一連兩個周末，大阪的阪神競馬場及名古屋的中京競馬場，將有限制恢復讓預先訂座的公眾人士入場。另外位於該兩個城市的投注站則由今日開始重新開放，接受賽馬投注。不過位於東京的中山競馬場則繼續閉門比賽，市內投注站亦繼續暫停開放。

馬場浮世繪
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