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頭號目標——齊齊友福今鋪再賺

2021-03-07 列印
　　第四場四班一二○○米。「齊齊友福」最近在同程得一冠一季，而且今仗仍留四班未升班，照理應是熱門，可是隔晚竟是七倍以上的半冷，估計理由除了是馬房欠號召力之外，此駒一連兩仗都賺慢步速，也是令人小覷的主因。

　　無疑「齊齊友福」最近兩仗都是慢步速，不過350場次畢竟是強組頭馬，不少其蹄下敗將之後都有好演出；至於424場次表面上是慢步速，但沿途守頭四位的馬中，「有得精彩」、「牛精麒麟」等都負三身位以上，獨「齊齊友福」只僅負馬頭，以賽果而論，有可能形勢不利前置，則「齊齊友福」這個第三隨時是在逆境下取得，評級應要調高。

　　再者，跑法主動的馬經常都會遇上有利形勢，正所謂賺完可以再賺，已證明有能力的「齊齊友福」依然有好分頭，值得博再賺。

仲達
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