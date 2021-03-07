勝在有方——十二馬三甲穩陣

有個女人把門匙忘在家中，進不了門，找開鎖師傅開鎖，師傅收三百五十元，一上手，十五秒把鎖打開。女人沒有慶幸可以迅速回家，反而嫌師傅用了這麼短時間就把鎖打開，心痛三百五十元被人賺得太快。 本來人被關在門外，最重要的是如何盡快回家，但真的讓她盡快回家了，她又嫌你的錢賺得太容易。照這個邏輯，豈不是開鎖師傅即使可以快速開鎖也要磨磨洋工，拖拖時間，以顯示這鎖開得很艱辛，這樣才能令客人心理平衡，覺得三百五十塊錢花得「好抵」啦！ 以前看一個畫家朋友畫畫，他畫水墨，落筆很快，一棵大白菜一轉眼就呈現在眼前。他跟我說，平時等閒不讓人看他畫畫，尤其是會買他畫的客人，因為怕人家看他畫得這麼快，以為很...

2021-03-06