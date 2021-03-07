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勝在有方——十二馬三甲穩陣

2021-03-07 列印
　　「十二馬」上季至今六仗全入前五名，其中田草尚未失前四名，已形成忠心鐵馬纜。上季次仗已在直路賽跟「二話不說」串Q而氣走「富高八斗」，當時已交出四班中上級水準。前仗缺陣逾七個月，起步失機後能追近當時甚準之「魅力星光」和「同有友」而得殿軍，表現已收貨。翌戰回師此程，頭兩段交出46秒76仍能輕取曾勝中距離之「紅旺」，總時間比早一場慢步速頭馬要快0.46秒，應屬出色頭馬。今次隔三周而體重保持，大馬季內只跑了兩仗，里程尚新之四歲PPG力足保持田草千二全入三甲之佳績。

　　「活力長勝」前仗能以全場最快末段逼近兩匹新勝姿態出色之「騰飛塔」和「神駿馬車」，戰鬥力提升至四班中上級。今次休了逾九星期轉馬房初出，排檔適中會有威脅。「皇龍福將」剛戰初出能以終極時速22秒18衝近，同父馬見好常可持續，排檔內移可追入前列。

方駿暉
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