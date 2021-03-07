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伊仁絮語——足金好球戰意鼎盛

2021-03-07 列印
　　第五場「皇龍福將」上仗初出跑田草千二，因排十三檔而早段留居包尾，轉彎時仍落後領放馬約九個身位，直路階段移至外疊衝刺，結果交出全組最快的末段時間，負於頭馬「十二馬」僅三乘多。今仗兩駒再碰頭，「十二馬」要多負七磅，形勢對「皇龍福將」更有利。再者今次檔位比前理想，並改配騎功較硬朗的田泰安，預期可交出進步表現。

　　第十場「足金好球」近兩仗打疊獲勝，以目前評分而論，仍未穩奪香港打吡大賽的資格。今仗由於負磅太輕，導致潘頓未能出策，但改由田泰安接手，爭勝機會仍高。此駒的性能略帶均速，相信加程跑千八會更合適，無疑今仗初遇二班強手，誠是極大挑戰，但若能夠成功獲勝，應可奪得打吡入場券，戰意不用懷疑。

Ian
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