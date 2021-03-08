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馬場浮世繪——郭能復出演出分外落力

2021-03-08 列印
馬場浮世繪——郭能復出演出分外落力
馬場浮世繪——郭能復出演出分外落力
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　　郭能早前因為行為問題，稍後會被馬會召見，以審視其牌照，由於前途未卜，所以昨日停賽復出亦分外落力，頭場即憑「紅海福星」爆出三十九倍巨冷W，之後還有「種福者」力拼入Q！而「紅海福星」練者文家良賽後說：「『紅海福星』今仗首次跑泥地，我也想不到表現如此出色，由於牠排十一檔，若早段稍留恐怕會食泥，所以決定搶前競逐。此駒比較遲熟，近期跑草地可能未盡合適，既然今仗在泥地開齋，日後應該也會集中向泥地發展。」

馬場浮世繪

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