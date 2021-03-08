  • 2021年3月8日 星期一
  • 18º
  • 93%
熱門： 科興疫苗吳孟達周星馳完善選舉制度車牌拍賣

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——希斯破悶局心情靚

2021-03-08 列印
馬場浮世繪——希斯破悶局心情靚
Previous Next

　　希斯今季重臨成績不似預期，而且自從大年初三賽起孖，便一直守齋，幸好昨日他終於否極泰來，憑「無心睡眠」重敲勝門。至於賽後希斯亦表現興奮，主動向記者豎起手指公，吸引傳媒拍攝靚相。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd