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馬場浮世繪——鄭俊偉繼續做大大

2021-03-08 列印
馬場浮世繪——鄭俊偉繼續做大大
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　　來到季中階段，目前仍排榜尾的鄭俊偉亦要急起直追，繼上周日憑「好大大」贏馬之後，昨日則輪到同系的「再大大」建功，馬主一星期內拉兩次頭馬，非常旺場，而鄭俊偉季內頭馬亦增至四場。

馬場浮世繪

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