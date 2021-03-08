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馬場浮世繪——都市神話終於出頭

2021-03-08 列印
馬場浮世繪——都市神話終於出頭
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　　周俊樂上季出道後，容天鵬一向有馬交其搏殺，可惜搏來搏去都是二三名，但昨日兩人終於打破悶局，憑「都市神話」攜手進入凱旋門，此駒之前在港跑了三十七仗，累積十亞四季，出名難贏，難怪鵬哥賽後錫晒樂仔！

馬場浮世繪

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