雄深雅健——理論不如實踐

實踐是檢驗真理的唯一標準，確實好老套！可是卻好正確，若不試，怎知對與錯，齋講不試，說者不痛不癢，聽者則被誤導，針不拮到肉，那會知痛，對於一些自吹自擂，永遠站在鋤強扶弱一方，無非想贏掌聲，有人想過，這些人十居其九，口手不一嗎？



不必聽一些有的無的，自己實踐，透過不斷檢驗，以得出一套自身標準，才是你的，任何人都偷不走。



上周睇過一篇數據分析，才知最近二十個賽日（不計剛周日），每日都有上仗亞軍馬補中，閱後反問自己，為何會少馬打疊贏？反過來變由第二升正呢？自問即自答，與其花時間找原因，倒不如跟到轉風向為止；今周三有「嘉應精英」、「壽臣」、「鑲白旗」、「正本歡心」、「勝利在手」、「旅遊拿督」、「喜駿之星」、「財照發」、「雷公鑿」及「隨我來」，知道都要考自己識揀與否？



子健