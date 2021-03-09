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馬場浮世繪——打吡齊齊分獎金今日開戰

2021-03-09 列印
馬場浮世繪——打吡齊齊分獎金今日開戰
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　　三月二十一日在沙田馬場上演的寶馬香港打吡大賽，是四歲馬經典系列的終極戰，參賽馬無第二次機會。盛事當前，馬會特別推出「打吡齊齊分獎金」問答遊戲，讓馬迷溫故知新。由今日至本月十八日，馬迷可進入問答遊戲專頁www.derbyquiz.com參加，而每日在限時一分鐘內答對最多問題，並成功遞交所需之個人資料的首一百位參加者，將各獲一百元馬會現金券及去屆打吡王者「金鎗六十」紀念T恤一件，而且參加次數不限，每人每日則限最多中獎一次。得獎者將於翌日獲手機短訊通知領獎詳情，得獎者名單亦於上述專頁公布。

　　同時，馬會亦已設打吡大賽活動專頁www.hkjc.com/derby，提供今屆打吡最新資訊，並邀來八位知名評馬人推介心水打吡之星。此外，馬迷亦可於本月十一日至十八日期間，投選「至愛打吡賽駒」為心水馬打氣。上述活動限年滿十八歲人士參加。

馬場浮世繪

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