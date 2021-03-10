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馬場浮世繪——打吡馬昨試閘先較量

2021-03-10 列印
　　沙田馬場昨晨舉行八組草地和三組泥地試閘，其中七匹已報名參加下周日香港打吡的賽駒，一同參加第八組草地千六米試閘，結果香港經典盃亞軍「將王」在田泰安力策下壓倒由蔡明紹策騎的「銀馳」勝出，早段居包尾位置的「勁搏」後上跑第三，而由郭能過檔的「包裝永旺」得第四。另一方面，馬會將在今日公布十四匹打吡入選馬匹名單。

馬場浮世繪
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