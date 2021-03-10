潘頓毋懼強敵復出 嘉應精英財照發辣得交關

潘頓趁莫雷拉停賽，在過去兩個賽馬日合共贏出八場頭馬，表現相當突出，今晚跑馬地夜賽，即使莫雷拉復出上陣，但是潘頓胯下七匹座騎仍惡氣十足，可期繼續交出頭馬，他接受查詢時表示，對「嘉應精英」、「財照發」和「辣得交關」的機會最感樂觀。



巴西騎師馬雅最近開始客串，可是上陣三個賽馬日都未取得頭馬進帳，被外界評為騎功不濟，對此潘頓坦言，這是在香港發展的其中一個困難之處，他表示：「我不希望在此對任何人和事作出批評，但香港賽事模式獨樹一幟，步速偏快之餘，尤其出閘後首二百米的速度，更應該是全世界最快，跟新加坡和澳洲截然不同，倘若未能及時適應，在賽事早段犯錯便敗象早呈，所以外來騎師一般需要時間適應，可是馬主和練馬師都期望新騎師盡快交出成績，以展示實力，結果這種矛盾最終成為惡性循環，新騎師未必再獲得機會。回憶當年我來港時，很幸運地在季初便開齋，但亦要在翌季才開始適應。」



容廄「嘉應精英」上季中接受手術以矯正喘鳴症後，休息了七個月，至今季才重新上陣，但卻取得三冠一亞，演出較前更進步，今晚此駒列陣尾場三班千二米，潘頓分析說:「『嘉應精英』上季尾手術成功，令其競賽生涯得以延續，而且集中部署跑千二米，馬兒因而可大展所長，剛戰牠本來有機會贏出今季第四場頭馬，可是當時需要讓『宜春輝煌』八磅，短兵相接時較蝕底，結果以短距離僅負，幸好賽後只加一分，得以繼續競逐三班賽。今次再跑同程，排在有利二檔起步，冀望牠克服重磅，再贏一場頭馬。」



「財照發」剛戰演出進步，在谷草千二米後上跑第二，如今原班人馬再跑同程，潘頓說：「雖然『財照發』上場可能受惠於『股票傳奇』排大外檔，未能發揮最佳水準，但『財照發』則在末段愈走愈勁，最後僅以短距離見負，另外該場頭馬『箭意』再出跑第二，以此伸算『財照發』演出亦佳。近期我數度過檔策騎此駒出試，牠的走勢亦逐漸進步，狀態續有進展，今次再跑上名路程，即使再遇『股票傳奇』，但座騎現階段應該愈跑愈好，仍有機會走入前列。」



另外，「辣得交關」去年十二月初出表現平平，但上月戴眼罩試大閘即一放到底，明顯開始進步，今晚出戰第六場四班一千米，潘頓說：「從『辣得交關』試大閘的表現，以及其後晨課走勢，牠應該在初出之後，逐漸適應環境，今晚轉戰最短途賽，冀望可以發揮出試閘時展示的速度，交出理想成績而回。」



特約記者：文傑