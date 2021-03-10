重點出擊——快利寶 再添勝仗

第二場「快利寶」上季用了一整季時間部署減分，直至今季評五十分起步，首回合即趁着對手狀態而重開勝門，雖然只壓倒其後僅兩度入位的「藍海策略」，水準談不上很高，但老馬拼搏有度，一直保持相當水準。



回顧「快利寶」最近一仗跑谷草一哩，於總場次339所遇對手為季內頗強組別，其中頭馬「冠寶駒」打疊三捷，另外「勁力威龍」和「寶得住」再出即補中，還有「甲烷」也最近入Q。雖然「快利寶」在該賽名次較後，但牠在直路階段靠近內疊不利路段衝刺，蝕盡跑道偏差。且看當晚另一場賽事，谷草一千專家「豹子膽」向來演出準繩，也因為直路走內疊而大熱倒灶，可想而知鴛鴦地情況嚴重！



今仗「快利寶」難得遇上一批各有不足的對手，此消彼長之下，有力再添勝仗。



安西教練



