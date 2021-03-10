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伊仁絮語——挺秀精神有力威脅

2021-03-10 列印
　　第一場「好運寶寶」上季第二個回合即勝，雖說該役對手實力偏弱，但能在短時間內開齋，反映質素不俗。上仗大部分途程走外疊導致末段乏力，輸四乘許並不算差。今仗重配贏馬拍檔郭能兼回師上名途程，料有較佳發揮。鑑於今場快馬欠奉，即使排外檔亦有權切入內欄領放，可望重開勝門。

  第五場「挺秀精神」型格吸引，試閘走勢亦佳，但陣上演出令人失望。上仗臨場票如雨下，可惜起步失機而斷送機會，但埋門走勢頗為洶湧。由於本身質素尚新，若能改善出閘反應，有力構成威脅。

Ian

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