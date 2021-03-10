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勝在有方——競駿天驕值得冷敲

2021-03-10 列印
　　「競駿天驕」上季尾久休近四個月復出，可在谷草千二氣走其後能入前兩名之「平海歡星」和「好友益」，其後於田草再氣走今季四捷之「平海掌星」，水準比此組短途馬稍高。最勁是翌戰上到二班跑千四米遇超快步速，連忠心馬「二郎」於直路也潰散，牠頭一千米交出57秒56，竟能氣走當時甚銳之「蒙古王」而入位，段速表現和鄰近對手水準甚高。九月下旬因右前腿懸韌帶受傷後缺陣四個半月才復出，於田草抽大外檔，末段僅比早前落班即勝之「競技勇士」稍慢而已。最近泥地起步時失蹄鐵後跟跑，可當作一次大閘，如今重返三班跑路面感不太硬之谷草，會更合腳患馬發揮，三檔易發揮，大冷值得小敲。

方駿暉

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